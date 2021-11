Recco, ok alla riqualificazione dei marciapiedi in piazza Nicoloso e piazza Matteotti - Genova 24

Recco. La Giunta comunale di Recco ha dato il via libera a un intervento di manutenzione straordinaria per migliorare lo stato del marciapiede in piazza Matteotti e in piazza Nicoloso da Recco, un progetto pensato anche nell’ottica di eliminazione delle barriere architettoniche per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità.

Lo annunciano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo: “La pavimentazione del marciapiede lato ovest di piazza Nicoloso e di piazza Matteotti presenta diverse depressioni che rendono complicato camminare regolarmente. Abbiamo quindi deciso di investire 70mila euro di risorse approvando il progetto esecutivo. Nei prossimi giorni sarà messo a bando per individuare la società che dovrà eseguire i lavori di sostituzioni delle attuali piastrelle con una nuova pavimentazione in pietra arenaria”. L’intervento, successivo al recente spostamento della rete fognaria che aveva causato le varie criticità, prevede anche il rifacimento delle tre rampe per disabili, con la realizzazione di raccordi laterali per la facilitazione alla salita e alla discesa dal marciapiede.

Nella stessa seduta di Giunta sono stati forniti gli indirizzi per il completamento dei lavori del marciapiede privato a uso pubblico antistante il porticato del condominio di via Assereto, dal civico 1 al civico 9; l’intervento è di competenza in quota parte rispettivamente del Comune di Recco e del condominio civico 5.