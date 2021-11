Recco, 500mila euro per il campo da rugby: pronto il progetto per il rifacimento del manto di erba artificiale - Genova 24

Genova. L’amministrazione comunale è pronta a investire risorse per mettere a norma e rendere più moderno il campo da rugby “Carlo Androne”.

Sarà sistemato il manto di erba artificiale omologato “world rugby”, nel rispetto della norma 22 sulle caratteristiche di sicurezza dei campo. La somma stimata per la ristrutturazione è di 500mila euro, lo ha deliberato la giunta comunale dando il via al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Resta ora il nodo dei finanziamenti necessari: “Abbiamo presentato la richiesta a Regione Liguria e siamo in attesa di conoscerne gli esiti. In ogni caso, insieme a questo, porteremo avanti altre iniziative per le infrastrutture sportive” afferma il sindaco Carlo Gandolfo.

“A disposizione della comunità ci sarà un impianto sportivo, moderno, completamente a norma per essere utilizzato dalla nostro squadra di rugby, che attualmente milita nella serie A del campionato nazionale” aggiungono Luigi Massone e Sara Rastelli, rispettivamente consigliere delegato allo sport e consigliere delegato agli impianti sportivi.