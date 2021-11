Rapina un’anziana in strada all'uscita del supermercato e la butta a terra: arrestato - Genova 24

Genova. Ieri mattina, intorno alle 11, un uomo di 38 anni, originario del Marocco ha rapinato un’anziana di 83 anni in via Mura di Santa Chiara, all’uscita della donna dal supermercato.

I dipendenti del supermercato che hanno assistito alla scena hanno contattato subito il 112 e sono corsi in aiuto dell’anziana, mettendo l’uomo in fuga. Gli agenti, intervenuti sul posto sono riusciti a bloccare il rapinatore mentre ancora correva cercando di far perdere le proprie tracce. Dal controllo è stato trovato in possesso di un coltello da cucina e un frangivetro.

Dalla ricostruzione dei fatti il rapinatore ha atteso la sua vittima all’uscita di un supermercato della via, l’ha raggiunta alle spalle colpendola e le ha intimato di consegnargli i soldi in suo possesso. L’anziana ha risposto di non avere denaro con sé, cosa che ha scatenato la furia del 38enne che l’ha strattonata buttandola per terra nel tentativo di strapparle la borsa.

L’uomo è stato subito arrestato e dalle verifiche del caso è emerso che fosse già stato denunciato per un altro fatto analogo lo scorso 8 novembre.