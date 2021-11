Raffica di interventi dei vigili del fuoco per il vento forte, albero si abbatte su un palo della luce a Voltri - Genova 24

Genova. È stata da poco riaperta al traffico via Acquasanta, alle spalle di Voltri, in prossimità di Mele, dopo l’intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto per rimuovere un grande albero, che a causa del forte vento, si è abbattuto sul un palo dell’illuminazione.

L’episodio si è verificato intorno alle 12.40. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a gestire il traffico, e la protezione civile. La fotografia pubblicata è stata infatti diffusa dalla protezione civile di Mele sul proprio profilo Facebook.

“Fortunatamente non ci sono stati danni gravi, né a cose o a persone – spiegano i vigili del fuoco – abbiamo lavorato il più velocemente possibile per riaprire la strada. Attualmente è tutto sotto controllo, ripristinata anche l’illuminazione”.

Oltre a questo, sono stati numerosi gli interventi dei pompieri in tutta la città a causa del forte vento di burrasca che si sta abbattendo su Genova, come emerge anche dall’avviso meteorologico diramato da Arpal, e previsto sia per la giornata di oggi che di domani.

“È tutto il giorno che andiamo avanti e indietro per sistemare danni causati dal forte vento – continuano i vigili del fuoco – da persiane, pali della luce, alberi pericolanti che continuano a creare disagi”.