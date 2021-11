Quezzi, iniziati i lavori di ripristino sulla creusa di via Mottachiusura - Genova 24

Genova. Sono iniziati oggi gli interventi di ripristino su tratti di mattonata e acciottolato in via Mottachiusura nel quartiere di Quezzi, finanziati e realizzati dal Municipio Bassa Val Bisagno. Ad annunciarlo è il presidente Massimo Ferrante.

Buone novità che arrivano dopo la conclusione dei lavori analoghi in via Pianderlino, creusa che parte dal santuario di Nostra Signora del Monte e si ricongiunge alla strada per i Camaldoli.

Gli interventi sono stati finanziati e realizzati dal Municipio Bassa Val Bisagno con soldi reperiti all’interno del conto capitale del 2019 che ammontava a 289mila euro.

A Quezzi via Motta e via Mottachiusura sono state fortemente danneggiate nel corso degli anni al punto da rendere difficoltoso il transito in alcuni punti. Anche sulle alture tra San Fruttuoso e Quezzi sarà ripristinata anche via del Monte.