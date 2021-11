Quarto, poliziotto fuori servizio vede un topo d'auto e lo fa arrestare - Genova 24

Genova. Un poliziotto che stava andando a prendere servizio in caserma a Sturla lo ha visto in via dei Milla muoversi sospetto intorno ad alcune auto in sosta e ha deciso di parcheggiare la sua auto per osservarlo meglio.

A quel punto a visto il ladro mentre cercava di aprire alcune macchine parcheggiate per poi intrufolarsi all’interno di una di queste. A quel punto l’assistente di polizia ha chiamato i rinforzi consentendo così agli agenti di bloccare il ladro che nel frattempo aveva rubato, all’interno della macchina rovistata, una banconota da 10 euro ed alcuni effetti personali.

Il ladro, un 27enne marocchino con svariati precedenti penali per furti e spaccio e da poco scarcerato, è stato arrestato e portato in carcere a Marassi.