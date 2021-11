Prova a rubare una giacca dal grande magazzino: polizia locale arresta ladro seriale - Genova 24

Genova. Ha un “curriculum” di un certo rilievo criminale il cinquantacinquenne di origine partenopea arrestato dal nucleo Reati predatori dell’Unità territoriale centro dopo che era stato pizzicato dalla guardia dell’esercizio commerciale mentre stava uscendo col frutto del suo ultimo taccheggio nel grande magazzino di via XX Settembre e inseguito per la strada mentre tentava di allontanarsi.

Secondo quanto riportato dalla polizia locale, l’uomo si era presentato alla Upim di buon mattino, aveva scelto un piumino rosso del valore di 70 euro e si era diretto verso il camerino dove, aiutandosi con una pinza multiuso, avrebbe rimosso la placca anti taccheggio danneggiando il capo.

Quindi avrebbe nascosto il piumino sotto la sua giacca e per poi dirigersi verso l’uscita dove il guardiano dell’esercizio lo ha intercettato e inseguito quando ha tentato di allontanarsi. “Nel frattempo erano stati avvertiti gli agenti del nucleo che sono passati a “ritirare” il taccheggiatore che ha sulla fedina penale una condanna a 6 anni di carcere per reati attinenti agli stupefacenti e una serie di denunce per furto ed evasione – si legge nella nota stampa della locale – Alla direttissima, il giudice ha deciso di applicare la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiana presso stazione carabinieri di un paese della riviera dove l’uomo è ospitato dalla compagna”.