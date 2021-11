Promozione "A": Voltrese alla prova Baia Alassio, ostacolo Camporosso per il Borzoli - Genova 24

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per la nona giornata del campionato di Promozione 2021/2022 (Girone A), questo in una stagione iniziata all’insegna dei gol e dello spettacolo. Dopo otto giornate a dare nell’occhio è sicuramente un vertice della classifica estremamente genovese, un’egemonia tuttavia apertamente sfidata dal lanciatissimo Soccer Borghetto di Davide Brignoli, tecnico estremamente soddisfatto per quanto mostrato dai suoi finora.

Successivamente al turno di riposo tornerà di scena la Golfo Dianese guidata da Nicola Colavito, squadra mercoledì protagonista del quarto di finale di Coppa disputato proprio contro Carparelli e compagni. Alla fine è stata vittoria per i padroni di casa biancorossi, un epilogo maturato in rimonta grazie alle marcature di Di Lorenzo al 65′ e di Carparelli all’89’, gol che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio ospite realizzato da Mehmetaj al 32′. Nella giornata odierna andrà dunque in scena il terzo atto stagionale della sfida tra Soccer Borghetto e Golfo Dianese, un match in cui gli imperiesi avranno sicuramente voglia di invertire la tendenza che al momento li ha sempre visti sconfitti.

Sempre considerando le zone nobili della classifica ecco poi Serra Riccò e Borzoli impegnate contro Ceriale e Camporosso, questo mentre la Voltrese se la vedrà contro la Baia Alassio allenato da mister Ghigliazza. La Praese sarà invece di scena a Celle, una sfida che verrà disputata in contemporanea con il Bragno del nuovo tecnico Fabrizio Monte, compagine la quale affronterà un Via Dell’Acciaio in ottima forma.

Infine riflettori accesi su Veloce-Legino, derby savonese dal quale si attendono gol e spettacolo. In conclusione non potrebbero poi mancare le designazioni arbitrali di questa nona giornata, di seguito elencate:

Il direttore di gara di Soccer Borghetto-Golfo Dianese sarà il signor Stefano Ferretti della sezione di Genova , fischietto coadiuvato da Claudio Costantino di Albenga e da Stefano Musante di Genova.

Claudio Costantino di Stefano Musante di Veloce-Legino sarà invece diretta da Eusebiu Ciprian Cazacu della sezione di Albenga. Davide Mamberto di Albenga e Santina Delfino di Genova gli assistenti.

invece Davide Mamberto di Santina Delfino di Baia Alassio-Voltrese vedrà impegnato il signor Giovanni Galletti della sezione di Genova , fischietto coadiuvato da Alessio Grossi e Denis De Scalzi entrambi della sezione di Imperia.

Alessio Grossi e Denis De Scalzi entrambi della sezione di Bragno-Via Dell’Acciaio sarà diretta da Luca Prastaro di Genova. Manuela Sciutto e Loredana Roman della sezione di Novi Ligure le assistenti.

Manuela Sciutto e Loredana Roman della sezione di L’arbitro di Camporosso-Borzoli sarà invece Emanuele Fontana della sezione di Savona. Lorenzo Trucco di Imperia e Jetmir Hasa di Albenga i guardalinee.

invece Lorenzo Trucco di Jetmir Hasa di Celle Riviera-Praese sarà diretta da Emanuele Lorenzo Del Panta della sezione di Imperia , fischietto coadiuvato da Luis Xavier Bautista Romero e Chiara Nania entrambi della sezione di Genova.

Luis Xavier Bautista Romero e Chiara Nania entrambi della sezione di Infine Serra Riccò-Ceriale vedrà impegnata una terna interamente savonese: Simone Dinapoli sarà l’arbitro, Florjana Doci e Mario Preci i guardalinee.

Le squadre dunque scaldano i motori, la nona giornata del Girone A del campionato di Promozione si prospetta come davvero appassionante.