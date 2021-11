Processo ponte Morandi, terminata l'udienza sulla ricusazione del gip: i giudici si riservano - Genova 24

Genova. E’ terminata dopo meno di un’ora l’udienza davanti alla corte di appello di Genova sulla ricusazione del gip Paola Faggioni da parte di alcuni degli imputati nel processo per il crollo di ponte Morandi.

Stamani, nell’aula magna di palazzo di giustizia, il sostituto procuratore generale Alessandro Bogliolo ha nuovamente sostenuto la richiesta di rigettare l’istanza dei difensori degli imputati.

I difensori degli imputati avevano presentato l’istanza perché a loro avviso il magistrato avrebbe già espresso un giudizio sul procedimento del ponte Morandi nell’ordinanza per le misure nei confronti di sei indagati nell’inchiesta sulle barriere fonoassorbenti pericolose. Per il sostituto pg, però, “è vero che il gip nei motivi delle misure cautelari del procedimento sulle barriere ha operato un collegamento con l’attività investigativa del procedimento principale” ma come “premesse del tutto generiche non collegate alla mala gestio dei viadotti”. Quindi, sostiene il pg “non vi è stata menomazione del principio di imparzialità del giudice”.

L’udienza preliminare, a carico di 59 imputati oltre alle due società Aspi e Spea (la ex controllata che si occupava delle manutenzioni), è prevista per il prossimo otto novembre per discutere dell’ammissibilità delle circa 500 parti civili che hanno chiesto di partecipare all’eventuale futuro processo.

Al termine dell’udienza i magistrati si sono riservati senza al momento fissare alcuna data di rinvio per la loro decisione che dovrà comunque arrivare a stretto giro, forse già domani, visto che l’8 novembre è fissata l’udienza preliminare.