Processo ponte Morandi, il giudice esclude il comitato dei parenti delle vittime e quasi tutte le associazioni - Genova 24

Genova. Il gup Paola Faggioni ha escluso il comitato dei parenti delle vittime del ponte Morandi dal processo per il crollo. Lo ha deciso il giudice nell’udienza di questa mattina.

Per il giudice il comitato delle vittime, che riunisce gran parte dei familiari, non può essere ammesso come parte civile per “carenza di legittimazione visto che è stato costituito dopo i fatti“.

“Ovviamente siamo molto dispiaciuti per questa decisione – ha detto Egle Possetti, presidente del comitato, appena appresa la notizia – speravamo nell’accettazione anche alla luce delle precedenti sentenze. Questo non rallenta di una virgola la nostra azione collegiale. Ovviamente agiremo nell’interesse comune anche come singoli parenti”.

Il gup sta escludendo gran parte delle associazioni che hanno chiesto di costituirsi parte civile. Già esclusi i sindacati Cgil, Cisl e Uil che a loro volta avevano provato a costituirsi. Esclusi anche alcuni dipendenti Amiu non presenti il giorno del crollo.

Tra le associazioni al momento sarebbero state ammesse sono Assoutenti e Codacons. Ammessi invece tutti gli sfollati post crollo.

Dopo l’udienza di oggi è previsto un nuovo rinvio di una decina di giorni per consentire la citazione dei responsabili civili. La decisione sui rinvii a giudizio invece, potrebbe arrivare la prossima primavera inoltrata. Entro fine anno ci sarà la discussione dei pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno e delle parti civili mentre a inizio anno parleranno le difese dei 59 imputati e delle società, con udienze tre giorni alla settimana.