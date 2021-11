Pro Recco, al via la Champions League nella piscina di Albaro - Genova 24

Genova. Sarà la piscina di Albaro la vasca della Pro Recco per le prime partite casalinghe di Champions League. Nell’impianto genovese i campioni d’Europa esordiranno mercoledì 10 novembre, alle ore 21, contro la Steaua Bucarest.

La scelta di giocare nel complesso di piazza Henry Dunant, in cui i biancocelesti hanno vinto la Coppa dei Campioni nel dicembre 1983, si è resa necessaria poiché il regolamento Len non consente di giocare in campi all’aperto durante i mesi freddi. La capienza al 60% permetterà l’ingresso a circa 360 spettatori.

“Ritorniamo a giocare una grande partita europea a Genova, consideriamo le piscine di Albaro come una seconda casa e finalmente ritroviamo il pubblico dopo l’ultima edizione della Champions League disputata a porte chiuse – afferma il presidente Maurizio Felugo.

E conclude: “Sarà la nostra prima uscita casalinga da campioni d’Europa e mi auguro che in tanti vengano a sostenerci e a vivere una serata di grande sport; riconfermarsi è sempre più difficile, specie quest’anno con una concorrenza così agguerrita: la spinta e l’entusiasmo di Albaro ci serviranno come ulteriore stimolo in questa stagione in cui ritroviamo un pizzico di normalità”.