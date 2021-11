Prima Categoria "B": la Sampierdarenese vince e vola in testa, prosegue la corsa della Campese - Genova 24

Sesta giornata del torneo di Prima Categoria girone “B” che vede il Savona perdere il primato nello scontro diretto contro la Sampierdarenese. I genovesi si sono imposti 2 a 1 al “Ruffinengo” e hanno così conquistato la vetta solitaria. Serhiienko ha portato in vantaggio gli striscioni. Di Morani e Chiarabini le reti della Sampierdarenese.

Il Savona di David Balleri è sceso in campo con Rinaldi, Serhiienko, Fancellu, Fonjock, Kuci, Gallotti, Esposito M, Stefanzl, Rossetti, Macagno, Di Roccia. A disposizione: Bresciani, Gavarone, Caroniti, Vittori A, Gamba, Vittori Y, Esposito F. La Sampierdarenese ha risposto così: Lo Vecchio, Firrarello, De Moro, Pugliese, Musiari, Mastrogiovanni, Chiarabini, Morani, Gesi, De Vincenzo, Pittaluga V. A disposizione: Romei, Caroglio, Percivale, Signorastri, Costa, Gallo, Cuneo, Baghino.

La vittoria più netta è stata quella dello Speranza, che ha sommerso la Vadese andando a segno ben sei volte. 6 a 2 ottenuto grazie ai goal di Conti, Diagne, Certomà (2), Intili e Titi. Reti della Vadese firmate da Signori e Piu.

Vadese: Provato, Venneri, Crocilla, D’Anna, Suetta, Signori, Salis, Mandaliti, Tona, Giannone, Piu. A disposizione: Ceraolo, Appice, Brondo, Cavalleri, Brando, Quaglia. Allenatore: Saltarelli. Speranza: Giacchello, Sciutto, Orsolini, Titi, Boccardo, Diagne, Conti, Cham, Intili, Sabally, Certomà. A disposizione: Siri, Marsio, Scarfò, Pasquino, Sivori, Venturino, Palmiere, Cirillo, Di Nardo. Allenatore: Girgenti.

Torna alla vittoria il Quiliano&Valleggia. Poggi e la doppietta di Carocci, rientrato dalla Cairese, hanno reso possibile il successo per 3 a 0 sul Pro Pontedecimo.

Le scelte iniziali di mister Ferraro sono state Cambone, Fabbretti, La Piana, Poggi, Salinas, Vezzolla, Ottonello, Magnani, Perrone, Bazzano, Carocci. A disposizione: Bruzzone, Bondi, Rebizzo, Fiore, Fiori, Serra, Intili, Saino, Grippo. I genovesi hanno ribattuto con Pelizza, Raganini, Barabino, Mazzarello, Dellepiane, Balestrero, Bassi, Ferretti, Riva, Micalizzi, Raschella. A disposizione: Friscione, Tirasso, Piccaluga, Pazienti, Giancotti, Dominici, Bui, Gagliano.

La Letimbro ha colto un buon punto (1 a 1) contro la Vecchiaudace Campomorone. Al goal in apertura di Rossetti, hanno risposto i genovesi con Cipollone. Mister Maurizio Oliva ha mandato in campo Calcagno, Molinari, Giusto, Frumento, Rossetti, Valdora, Cerato, Murialdo, Vario, Pescio, Albanese. A disposizione c’erano Pelosin, Mellogno, Siccardi, Martino, Odenato, Lamberti, Micheletti e Romanel.

Nei due derby genovesi, hanno esultato Campese e Pra. I primi si sono imposti 2 a 0 (Pastorino, Bonanno) sul campo del Città di Cogoleto. 2 a 0 anche per il Pra ai danni del Fegino. Goal fatti da Donadini e Carvelli. Il Città di Cogoleto del tecnico varazzino Francesco Travi è sceso in campo con Lucchetti, Santoro, Siri, Caroglio, Revello, Caviglia, Grezzi, Socchia, Iadanza, Cozzi, Fazio. Pronti a entrare a gara in corso c’erano Dibennardo, Ferrero, Grandono, Travi e Perata. Ha riposato il San Cipriano.

La classifica dopo sei turni recita: Sampierdarenese 16; Savona 13; Campese 11; San Cipriano 9; Pra 8; Vecchiaudace, Pro Pontedecimo, Letimbro, Speranza e Quiliano&Valleggia 7; Vadese 5; Fegino 3; Città di Cogoleto 1.