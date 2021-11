Prestazione e cuore, il Ligorna agguanta (al 94°) il Bra - Genova 24

Al 17° discesa a tutto campo di Brunozzi, assist per Silvestri e prima gioia in campionato per il centrocampista biancoblù, arrivato in estate.

Al 40° la contestatissima espulsione di Brusacà rischia di pregiudicare la sfida, rimessa dagli ospiti sul pari grazie alla bordata di Mosawoud da fuori area, allo scadere del primo tempo.-

Nella seconda frazione di gioco è Placido a regalare (al 50°) il vantaggio al Ligorna con una micidiale girata dal cuore dell’area. Al 52° e all’87° gli ospiti trovano prima il pari e poi il vantaggio, grazie alla doppietta di Alfiero, ma gli uomini di Monteforte non sono mai domi ed (al 94°) arriva la rete di Scannapieco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che vale il definitivo pareggio.

Luca Monteforte ha commentato la sfida del weekend: “Il risultato ci sta stretto, una partita condotta benissimo, condizionata dall’episodio dell’espulsione. Cuore ed organizzazione hanno permesso alla squadra di reagire”.

Ligorna: Atzori, Placido, Scannapieco, Botta (al 78° Casanova), Silvestri (al 59° Bacigalupo), Gomes, Brunozzi (all’81° L.Garbarino), Brusacà, Donaggio, A. Garbarino, Raja (al 59°Alberto). A disposizione: Prisco, Lipani, Cirrincione, De Martini, Salvini,