Poste Italiane, da lunedì orari di apertura potenziati in 5 sportelli tra Genova e provincia - Genova 24

Genova. Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Genova 28, in via Redipuglia 18/R, Borgo Fornari, Genova 47, in via Martiri della Libertà 1/R, Genova 48, in via Multedo di Pegli 133/R e Genova 56 in via Borzoli 168/C saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.

In particolare, gli uffici di Genova 28, Borgo Fornari, Genova 48 saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato dalle 8.20 alle 12.45, Genova 56 dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, il sabato dalle 8.20 alle 12.35 mentre Genova 47 aprirà dalle 8.20 alle 19.05, il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

“Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini”, si legge nella nota.

“L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it”.