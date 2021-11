Porto Psa di Pra', cominciato lo sciopero: pochi disagi ma ancora nessuna convocazione - Genova 24

Genova. Pochi disagi questa mattina al porto Psa di Pra’ dove è cominciato lo sciopero indetto dai dipendenti de terminal che durerà tutta la settimana.

Lo sciopero, che prevede un’astensione dal lavoro nella prima e nell’ultima ora del primo e quarto quarto turno non ha provocato per ora le proteste dei camionisti con conseguenti pesanti disagi a traffico che si erano verificati un mese fa, ma non è detto che la situazione non cambi nelle prossime ore. Stamani lo stop è stato dalle 6 alle 7 e intorno alle 7.30 i mezzi pesanti sono entrati nel terminal per le operazioni di carico e scarico.

Fra l’altro lo sciopero, il secondo indetto dall’rsu in meno di trenta giorni nell’ambito della vertenza per il rinnovo del contratto integrativo fermo da 5 anni al momento non ha provocato neppure l’effetto sperato di una convocazione delle parti al tavolo per tentare di arrivare a un accordo e porre fine allo sciopero.