Ponte Morandi, il comitato parenti delle vittime saluta il colonnello Bixio - Genova 24

Ieri presso il Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza, il Generale di BrigataRosario Massino ha ricevuto una rappresentanza del “Comitato Parenti Vittime Ponte Morandi”, guidata dalla presidente Egle Possetti.

Nel giorno della commemorazione dei defunti è stato osservato un minuto di raccoglimento in ricordo delle 43 vittime del crollo del 14 agosto 2018.

Nel corso della visita i membri del comitato hanno anche salutato il colonnello Ivan Bixio che, da lunedì comanderà la guardia di finanza di Reggio Emilia, ringraziandolo per “lo straordinario sforzo investigativo messo in campo nell’ambito delle indagini delegate dall’autorità giudiziaria

volte a individuare le cause e le responsabilità della strage”.

I parenti delle vittime hanno potuto conoscere anche il colonnello Giuseppe Di Tullio che prende il posto di Bixio al comando del primo gruppo.