Ponte Colombo, colpito da un malore mentre va a lavoro: muore a 60 anni un uomo delle pulizie - Genova 24

Genova. Questa mattina un uomo di 60 anni, addetto delle pulizie, ha avuto un malore mentre si recava a lavoro, in zona Ponte Colombo, si è accasciato a terra ed è morto.

I colleghi che hanno assistito alla scena hanno chiamato subito i soccorsi e nel frattempo hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, ma per l’uomo – molto probabilmente colpito da un infarto – non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i militi del 118, la guardia medica e gli agenti della polizia di frontiera.