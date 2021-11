Piazza Acquaverde, insulti e schiaffi al controllore di Amt: tre donne denunciate - Genova 24

Genova. Una pattuglia della polizia ferroviaria di Genova Principe è intervenuta qualche giorno fa in soccorso di un controllore donna dell’Amt in piazza Acquaverde, poiché tre giovani straniere stavano inveendo contro di lei ed una di queste le aveva sferrato uno schiaffo.

Riportate alla calma, le tre donne, tutte di nazionalità nigeriana, si sono rifiutate di farsi identificare tanto che i poliziotti sono stati costretti ad accompagnarle in ufficio. Due di loro sono risultate richiedenti asilo, mentre la terza era in attesa di rilascio del permesso di soggiorno. Tutte e tre sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Sempre a Principe, un 19enne cittadino albanese, con diversi precedenti penali, è stato denunciato poiché trovato con un coltello a serramanico con tre lame, di cui non ha saputo giustificare il possesso. L’arma è stata sequestrata.

Un ulteriore denuncia ha riguardato in questi giorni un cittadino della Repubblica Dominicana di 25 anni che, sottoposto agli arresti domiciliari dal Tribunale di Genova, è stato sorpreso fuori della sua abitazione senza l’autorizzazione del Giudice. Durante il controllo gli agenti della Polfer lo hanno anche trovato in possesso di una modica quantità di crack. L’uomo è stato denunciato per evasione e segnalato alla Prefettura per il possesso dello stupefacente.