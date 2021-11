Piaggio Aero, Venzano (Fim Cisl): "Governo acceleri sul drone" - Genova 24

Liguria. “Si apre un momento di attesa per Piaggio Aero e ci aspettiamo che il Governo sappia gestire questa situazione inattesa: lo ribadiamo che per noi sono determinanti due criteri cioè la tutela dei posti di lavoro compresi quelli dei lavoratori di LAERH che devono rientrare nel perimetro di Piaggio e non si devono mettere in discussione i due stabilimenti di Genova e Villanova d’Albenga che sono eccellenze per la nostra Regione”, così Christian Venzano, segretario generale FIM Cisl Liguria.

“E lo diremo anche la settimana prossima quando le organizzazioni sindacali incontreranno il Commissario Nicastro”, continua.

“Lo abbiamo detto da tempo e lo ribadiamo. Aspettiamo di capire la prossima mossa del Governo da cui auspichiamo anche una decisione definitiva sul drone che è concluso al 95% e potrebbe portare risorse importanti all’azienda identificandone una adeguata tipologia d’impiego non solo in ambito militare”, aggiunge.

“Significa 160 milioni nelle casse dell’azienda che sarebbero importantissime in questo momento di transizione”, conclude Venzano.