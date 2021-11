Pasticceria, Iginio Massari apre a Genova: ecco il nuovo temporary store - Genova 24

Genova. Il maestro della pasticceria italiana e internazionale Iginio Massari apre per il periodo natalizio (poi si vedrà) il suo primo negozio a Genova. Il pop up store, ovvero il negozio temporaneo, si trova da un paio di giorni in piazza Verdi all’interno della stazione ferroviaria di Brignole.

Ormai conosciutissimo anche come personaggio televisivo, le sue incursioni sono frequentissime da Masterchef ad altri programmi cooking, Iginio Massari ha annunciato la nuova apertura sulla sua pagina Facebook: “Con entusiasmo annunciamo ai nostri amici genovesi l’apertura del nostro pop up store nella città della Lanterna. Siamo pronti ad accogliervi nel nostro punto vendita tutti giorni dalle 8 alle 20 per accompagnarvi nella scoperta di una selezione di nostri prodotti”.

Il bresciano Iginio Massari è considerato il più grande maestro pasticcere italiano nel mondo. Dopo una prima formazione nei cantoni francesi della Svizzera a fianco di Claude Gerber e una lunga esperienza come consulente per l’industria alimentare, ha scelto di dedicarsi completamente alla pasticceria artigianale spinto anche dalla moglie, la quale, nel 1971, lo esortò ad aprire la Pasticceria Veneto. “La sua filosofia è semplice: ricerca la perfezione e non smettere mai”.

Le sue creazioni sono definite da uno stile unico. Una su tutti il celeberrimo panettone che ne porta la firma, il quale, grazie a un sapiente bilanciamento di tradizione e innovazione, ha acquistato nuova gloria diventando un vero e proprio oggetto del desiderio durante il periodo natalizio. Sicuramente sarà in vetrina nel nuovo negozio genovese.