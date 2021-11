Park Tennis Genova, le ragazze dell'A2 in casa contro Tennis Training - Genova 24

Il Park Tennis Genova affronta domenica prossima alle 10, nei campi di via Zara, la quinta giornata del campionato di serie A2 Femminile. Quattro punti nelle prime quattro partite, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. L’ultimo match di domenica scorsa, a Peschiera del Garda con in campo Corinna Dentoni, Costanza Traversi e Anita Bertoloni, si è concluso con una battuta d’arresto (1-3) in casa dell’AT Verona. Anche il Tennis Training di Foligno, come le ragazze di capitan Giorgia Buchanan, occupa la quarta posizione in classifica e è chiamato a riscattare lo stop imposto dalla Canottieri Casale (1-3).

“Siamo pronte per questo nuovo impegno di campionato, le nostre ragazze sono molto agguerrite e non vedono l’ora di riscattare la sconfitta di Verona – afferma capitan Buchanan – Cristiana Ferrando è l’unico punto interrogativo in quanto si sta riprendendo da un infortunio al collo. Potremo contare su tutto il resto della squadra e confidiamo anche nella possibilità di contare sul sostegno di un nutrito numero di supporters”. L’avversario. “Tennis Training è una squadra molto unita, con ragazze di livello medio che da sempre si allenano insieme. Sono a pari punti con noi, ce la giocheremo sino all’ultimo punto”.

Week end di riposo per l’A1 Maschile. Gli uomini di Tommaso Sanna si preparano per l’importantissima sfida di domenica 14 novembre in casa contro il TC Crema.