Pallavolo: doppio stage regionale femminile, ad Arenzano e Carasco - Genova 24

Arenzano. Nell’ambito dell’attività prevista dal Centro di Qualificazione Nazionale, in merito alla qualificazione nazionale del settore femminile, in particolare per le atlete nate nel 2007, si sono svolti domenica 31 ottobre due stage regionali.

Sotto la direzione dello staff tecnico regionale ed in collaborazione con i tecnici presenti, le atlete hanno svolto un allenamento durante il quale sono stati rilevati dati antropometrici e effettuate le valutazioni sulle competenze tecniche di ciascuna. Al mattino appuntamento ad Arenzano, presso il palazzetto dello sport PalaCorradi, nel pomeriggio a Carasco, presso la palestra di via Piani.

Al raduno, riservato alle atlete appartenenti al CT Centro, hanno partecipato 26 atlete provenienti dalle società Serteco Volley School Genova, Normac Volley Genova, Volley Genova VGP, Cus Genova, Cogovalle Genova, AGV Campomorone, Volare Arenzano e San Marziano Pegli.

Al raduno, riservato alle atlete appartenenti al CT Levante, hanno partecipato 16 atlete in rappresentanza delle società VBC Rapallo, VBC Casarza, Scuola Pall. Carasco, Olimpia Spezia, ASD Lunezia Volley Sarzana, ASD Pall. Futura Ceparana, ADP Ballerini Podenzana, ABC Volley Colombiera. Domenica prossima 7 novembre si svolgerà il raduno per le atlete del CT Ponente.

Questi incontri permetteranno al Centro di Qualificazione Regionale atleti di individuare le giocatrici da convocare per lo stage nazionale che si terrà domenica 14 novembre ad Albisola.

“La Fipav Liguria ringrazia per la gradita e preziosa collaborazione le Società Volare Arenzano e Scuola Pallavolo Carasco e tutti i tecnici intervenuti” fa sapere in una nota il Comitato regionale ligure.