Oltre 2mila cosmetici illegali in arrivo dal Marocco sequestrati dai doganieri in porto - Genova 24

Genova. Scoperti e sequestrati, durante l’attività di controllo sui mezzi e i passeggeri in arrivo dal Marocco, circa 2.500 pezzi di prodotti cosmetici; in soli 2 mesi sono circa 35.000 prodotti di cui almeno 5.000 farmaci ad uso cosmetico privi della necessaria documentazione sanitaria e come tali pericolosi.

E’ il frutto dell’attività di controllo effettuata dai funzionari ADM dell’ufficio delle Dogane di Genova, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, sui passeggeri in entrata nell’Unione Europea nel periodo che va dal 16 settembre al 20 novembre.

I prodotti erano stipati all’interno di diversi furgoni provenienti dal Marocco. I passeggeri sono stati denunciati alle Autorità competenti per violazione della normativa comunitaria e nazionale sulla sicurezza dei prodotti cosmetici e farmacologici nonché per contrabbando.

“Tale attività è il frutto dell’analisi dei rischi posta in essere dai funzionari del Reparto Viaggiatori, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza di Genova – si legge nella nota stampa – La stretta vigilanza dei confini è una garanzia per la tutela della sicurezza e della salute dei cittadini dell’Unione Europea”.