Ogni violenza subita da una donna segna una sconfitta: arriva il video di Uil Liguria contro la discriminazione di genere - Genova 24

Genova. “Come ogni anno la Uil Liguria e il coordinamento alle Pari Opportunità della Uil Liguria non possono restare indifferenti al dramma della discriminazione e della violenza di genere, ancor più sentito in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne”

Il video si apre con la frase “Ogni violenza subita da una donna segna una sconfitta. Per tutti” ed è seguito da voci di uomini e donne, rappresentati delle categorie sindacali, che spiegano che cos’è il rispetto, parola chiave della campagna contro la violenza di genere portata avanti dal sindacato.

La Uil infatti spiega: “Proprio in occasione di questa giornata, il coordinamento alle Pari Opportunità della Uil Liguria ha realizzato un video dando voce alle rappresentanti di tutte le nostre categorie, per denunciare la violenza ancora oggi presente fuori e dentro i luoghi di lavoro e per mettere in chiaro gli obiettivi imprescindibili da raggiungere per una vera parità di genere”.