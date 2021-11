Nuovo Galliera, il ricorso non ferma l'iter: "L'ospedale non si tocca, il progetto resta lo stesso" - Genova 24

Genova. “Il progetto è molto buono, non è mai stato messo in discussione, siamo convinti della sua bontà. Qualunque siano le azioni di opposizione che verranno fatte, noi andiamo avanti”. Il presidente Giuseppe Zampini non arretra di un nuovo millimetro sul nuovo Galliera che “non si tocca“, sottolinea il governatore Giovanni Toti, mentre si attende la sentenza del Consiglio di Stato dopo che il Tar aveva dato ragione a un gruppo di residenti di Carignano intenzionati a salvaguardare il “verde storico”, esito che aveva comportato l’annullamento di una raffica di atti amministrativi.

“Il progetto ritornerà presto – conferma il direttore generale Adriano Lagostena -. Stiamo lavorando su due fasi: quella del giudizio del Consiglio di Stato che ha i suoi tempi, con l’udienza di merito fissata i primi di marzo. L’altro è il percorso che sta proseguendo presso il Comune con la conferenza dei servizi che dovrebbe chiudersi nei primi giorni di dicembre. Abbiamo queste due strade per poter poi ripartire con il bando”. La prima gara per la realizzazione, infatti, era andata deserta e si attende la fine della conferenza dei servizi per bandirne una nuova.

“Il progetto rimane identico – rimarca Zampini – con la sola differenza fondamentale della permuta, cioè non ci saranno più 700 nuove persone che vanno ad abitare a Carignano, tutto il compendio rimane per l’ospedale”. Ed è qui, infatti, che il Galliera si gioca tutto. Grazie a due lasciti testamentari da record, l’ospedale potrà usufruire di oltre 10 milioni di donazioni da investire sul progetto. Questo significa che non sarà più necessario cedere alla ditta appaltatrice il padiglione D e il padiglione E per trasformarli in residenze. E quindi non è più necessaria la variante urbanistica per modificare la destinazione d’uso.

“Confermiamo che non ci sarà più la permuta immobiliare perché fortunatamente due persone hanno donato al Galliera un’eredità cospicua – approfondisce il direttore generale Lagostena -. Una addirittura ci ha nominato eredi universali con un valore di oltre 5 milioni di euro. Un’altra persona invece ci ha nominato coeredi con un’eredità anche qui che supera i 5 milioni di euro più una villa. L’insieme di queste eredità fa sì che abbiamo potuto togliere totalmente del piano economico finanziario la permuta di alcuni immobili, che tratterremo tutti come patrimonio dell’ente destinato alla cittadinanza con funzioni sanitarie di supporto”.

E se il Consiglio di Stato confermasse la sentenza del Tar? “Sarà un problema del Comune, perché è stato annullato un suo atto del 2009 – replica Zampini -. Va in discussione lo stato di diritto del Paese: un giudice che annulla un atto amministrativo, pur in maniera lecita che non discuto, dà l’impressione che non siamo in uno Stato di diritto. Chi viene a investire, come fa a farlo se dopo dieci anni si trova un cambiamento. Noi andiamo avanti conviti sulla bontà del progetto, sul fatto che verranno riconosciute le nostre ragioni e che questa è l’unica soluzione per il progetto. Altrimenti si apriranno altre discussioni: che cosa succede al Galliera, non alla nuova ristrutturazione, ma all’ospedale in sé”.

IL PROGETTO

I costi. Il primo lotto che andrà a gara, relativo al nuovo edificio, costerà 154 milioni (122,2 per la costruzione e 31,8 per progettazione, direzione lavori e altre spese connesse). Da dove arriveranno? I finanziamenti pubblici ammontano a 42,8 milioni, il resto andrà coperto col valore delle donazioni, risorse in disponibilità dell’ente e 74,6 milioni da un finanziamento della Ceb, la banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con tasso di interesse all’1% da restituire in 25 anni.

I numeri. Il nuovo Galliera avrà oltre 70mila metri quadri di superficie e 404 posti letto, meno di quelli attuali. Ma l’obiettivo è raggiungere una migliore efficienza per avere un “guadagno in termini di tempi di degenza”, come spiega il direttore medico Paolo Cremonesi. Le aree verdi ammonteranno a quasi 10mila metri quadrati con un parco che sarà completamente accessibile al pubblico, altri 11mila metri quadri saranno adibiti a parcheggi in parte sotterranei. L’ospedale avrà 3 piani fuori terra e altri 3 seminterrati in modo da non superare in elevazione i palazzi di via Vannucci.