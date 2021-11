Nuove verifiche intensive sui mezzi Amt: oltre 2500 viaggiatori controllati - Genova 24

Genova. Doppia verifica intensiva a Genova la scorsa settimana. I Verificatori di AMT hanno effettuato i controlli ad alta visibilità a De Ferrari, in via Vannucci e in corso Saffi.

La prima delle due intensive si è svolta in piazza De Ferrari, alla fermata della metropolitana. 12 agenti AMT hanno controllato, mercoledì 3 novembre, 1.760 passeggeri e riscontrato 60 situazioni irregolari; un terzo delle sanzioni è stato regolarizzato subito con il pagamento dell’oblazione. I controlli si sono svolti al mattino, dalle 7:30 alle 12:00. Il tasso di evasione è stato pari al 3,4%.

La seconda verifica intensiva si è svolta giovedì 4 novembre in via Vannucci e in corso Saffi. 13 Verificatori AMT, nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:00, hanno monitorato le linee 13 e 35. I passeggeri controllati sono stati 930, 143 le sanzioni emesse di cui 44 quelle pagate come oblazioni in fase di verifica. Il tasso di evasione riscontrato è stato pari al 15,3%.

Le attività di controllo, ordinaria ed intensiva, proseguiranno nelle prossime settimane in maniera capillare sul territorio, sia urbano che provinciale.