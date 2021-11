Nuova Mercedes Classe A, perché è la scelta giusta: ecco cosa la distingue - Genova 24

Nuova Mercedes Classe A, la piccola della casa di Stoccarda, porta nel segmento C la tecnologia delle sorelle maggiori, come il sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience), che permette di interagire con la vettura tramite comandi vocali (capisce perfino il linguaggio colloquiale). Quindi, con una semplice frase come “fa troppo caldo”, si può far in modo che la temperatura interna si abbassi.

Grazie agli interni di Nuova Classe A si potrà vivere un’esperienza di guida unica. Grazie ai 12 cm in più all’esterno, l’abitacolo si fa molto spazioso. Qui c’è anche un display widescreen da 7 e 10,25 pollici che ammalierà il conducente, facendolo accedere a tutte le impostazioni di guida. Non mancano neanche certe raffinatezze, come la doppia velocità dei vetri, che si muovono con una sinuosità serpentina e un passo felpato. Ci sono infine tasche pratiche dove posizionare gli oggetti, nonché prese USB per ricaricare gli smartphone.

Liscia come il vetro, pochi spigoli e superfici pulite. Ecco il look di Mercedes Classe A. Nella zona posteriore i fari danno l’impressione di essere una lamina elegantemente appoggiata alla carrozzeria. Sul davanti invece la silhouette dei fari diventa più voluminosa, con i led che accarezzano con decisione i lati obliqui della griglia centrale, arricchita dalla mascherina per il radiatore Matrix, con tanto di Stella al centro. Di lato si percepisce nettamente lo sbalzo in avanti rispetto ai modelli precedenti. Ad abbassare ulteriormente la linea è l’aumento della distanza fra le due ruote.

Classe A affronta le “tanto amate” curve in maniera dolce, ed è molto comoda anche in materia di sospensioni, grazie al coricamento laterale in curva e al beccheggio in frenata. Tali sospensioni sono di due tipi: ponte torcente posteriore o multibraccio, a seconda del motore scelto. E a tal proposito….

I nuovi motori di Nuova Classe A rappresentano l’ultimo grido in casa Mercedes in fatto di tecnologia. I suoi propulsori sono dotati di una potenza maggiore. Quest’ultima parte dai 95 CV/75 kw della versione “entry level” Classe A 160 d fino ad arrivare ai 224 CV e 165 kw del top di gamma Classe A 250 Automatic 4MATIC. Invece, il modello plug-in hybrid Classe A 250 e EQ-POWER Automatic monta propulsori che erogano 118 +75 kw e 160+102 CV. In un intervallo di tempo che va dai 4,7 ai 3,9 secondi riescono a passare da 0 a 100 km/h.

Classe A è una berlina da cinque porte e cinque posti. È disponibile con il cambio sia manuale che automatico. Per tale vettura esistono ben quattro allestimenti: