Nucleare, Ansaldo svilupperà in Romania una nuova tecnologia basta sul piombo liquido - Genova 24

Genova. In epoca di transizione energetica e del percorso verso la carbon neutrality, l’energia nucleare e il suo sfruttamento è tornata nel dibattito pubblico, soprattutto a seguito dell’implementazione. Nell’ambito della ricerca dei reattori refrigerati a piombo, il consorzio che unisce Ansaldo Nucleare e Reinvent Energy (Romania) si è aggiudicato un contratto del valore di circa 20 milioni per la progettazione, l’approvvigionamento, l’installazione e la messa in servizio dell’impianto sperimentale di Athena.

Athena (ovvero, Advanced Thermo-Hydraulics Experiment for Nuclear Application) è un impianto di tipo piscina da 2,21 MW che ospita 880 tonnellate di piombo liquido in un vessel principale (3 metri di diametro per 10 metri di altezza). Questo impianto ospiterà componenti in scala per test e dimostrazioni della tecnologia Lead Fast Reactor, cioè reattori a spettro veloce refrigerati a piombo liquido. Il consorzio è supportato da Enea (Italia) e Srs (Italia) per la progettazione concettuale ed esecutiva della parte tecnologica, nonché da Ispe (Romania) e Somet (Romania) rispettivamente per la progettazione delle opere civili e le attività di installazione.

Il progetto prevede la realizzazione di un simulatore elettrico del nocciolo, una pompa principale e uno scambiatore di calore del tutto simili alla disposizione del sistema dell’Advanced Lead-cooled Fast Reactor European Demonstrator (Alfred), il primo progetto di reattore nucleare di nuova generazione interamente concepito e gestito da una comunità pan-europea di ricercatori. L’impianto sarà inoltre dotato di un circuito di raffreddamento ad acqua per garantire condizioni rappresentative sul lato secondario dello scambiatore di calore. I principali obiettivi scientifici di Athena riguardano le esigenze di ricerca e sviluppo (ad es. controllo della chimica, interazione piombo/acqua), nonché test stazionario e transitorio di fenomeni termoidraulici che si verificano durante il normale funzionamento e condizioni accidentali di un reattore Lfr. “Il progetto Athena porterà alla luce la più grande struttura in Europa per la ricerca sulla tecnologia Lfr”, ha affermato Luca Manuelli, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare.

"I risultati sperimentali prodotti saranno una chiave per supportare lo sviluppo di Alfred in Romania e in Europa. In linea con la nostra visione New Clear, la collaborazione tra centri di ricerca e attori chiave industriali colmerà il divario per un dispiegamento più rapido di tecnologie nucleari avanzate con caratteristiche SMR verso un ruolo più pulito, più sicuro e più sostenibile dell'energia nucleare nella transizione energetica europea".

“Athena è il primo passo in una complessa infrastruttura tecnologica attraverso la quale la fisica e l’ingegneria della prossima generazione di centrali nucleari raffreddate a piombo saranno meglio comprese e convalidate”, ha affermato Catalin Ducu, direttore generale di RATEN-ICN. “Athena è una prima pietra miliare nell’ambizioso progetto dell’infrastruttura Alfred e rappresenta una grande opportunità per la regione del Sud-Muntenia, per lo sviluppo di professionisti romeni altamente qualificati, nonché per il programma europeo di ricerca e sviluppo”. “L’industria romena è profondamente coinvolta in questo importante progetto, per questo siamo onorati di avere questo significativo contributo. Insieme ai nostri partner crediamo in un sano futuro verde, costruito con sostenibilità, qualità e innovazione”. ha affermato Marius Gheorghiu, direttore generale di Reinvent Energy Il progetto sarà realizzato nel corso di circa 2 anni, con una stretta collaborazione tra aziende internazionali e locali. Athena avrà sede presso il centro di ricerca RATEN-ICN, vicino a Pitesti, nella regione della SudMuntenia della Romania.