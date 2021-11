Normac AVB: riparte il progetto Special Volley - Genova 24

Genova. Oggi, mercoledì 3 novembre, nella palestra della scuola media “Gen. A.Cantore” di Marassi (corso De Stefanis), ripartiranno gli allenamenti del progetto Special Volley organizzati dalla Normac AVB. Questa attività, iniziata prima della pandemia e sospesa proprio a causa del Covid, riprende per dare la possibilità a ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva di praticare un’attività sportiva tesa anche ad una inclusione sociale.

I corsi, che si svolgeranno nel pomeriggio, saranno tenuti da tecnici Fipav e da laureati Isef e Scienze Motorie; alcuni istruttori sono in possesso anche di un particolare patentino specifico per lo Special Volley. La Normac AVB sta anche completando proprio in questi giorni le procedure di affiliazione al settore pallavolo dello Special Olimpics, la più grande organizzazione sportiva al mondo per le persone con disabilità intellettiva.

I partecipanti avranno anche l’opportunità di confrontarsi con le pallavoliste del settore giovanile della Normac AVB, come già avvenuto in precedenza, con uno scambio di emozioni e senso di solidarietà molto importanti per tutti e con l’obiettivo di provare ad abbattere barriere e pregiudizi.

“La speranza è quella di avere numerose adesioni – dichiara Roberto Maragliano, vicepresidente della Normac AVB e responsabile del progetto – perché siamo convinti che lo sport possa essere un veicolo molto importante per la vita di questi ragazzi“.

La Normac AVB ringrazia per la fattiva collaborazione i Municipi Media e Bassa Val Bisagno che hanno dato comunicazione del progetto a tutti gli Istituti Comprensivi del territorio. Al progetto Special Volley hanno dato un grosso impulso anche alcuni Dirigenti scolastici della Val Bisagno e l’ASD Free Sport, associazione che si occupa delle problematiche legate alla disabilità.

La locandina dell’iniziativa