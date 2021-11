No green pass, manifestazione in piazza della Vittoria e corteo fino al Porto antico - Genova 24

Genova. Manifestazione in piazza della vittoria organizzata dai Liberi cittadini con diversi interventi e poi intorno alle 18.30 la partenza del corteo che da piazza della Vittoria è arrivato al Porto antico attraverso piazza De Ferrari organizzato come sempre da Libera piazza Genova.

Numeri inferiori alle ultime manifestazioni, complici il freddo e il buio che probabilmente rendono la ormai tradizione passeggiata di protesta pre aperitivo meno piacevole ma in piazza c’erano anche oggi diverse centinaia di persone.

Anche stasera a Genova situazione assolutamente tranquilla e percorsi sempre concordati con le forze dell’ordine. L’idea per questa sera era quella di un corteo silenzioso con le luci dei cellulari accese come torce, anticipate da una specie di perfomance con il fuoco organizzato prima della partenza, ma non ha funzionato e a prevalere sono stati i consueti cori no green pass.