New Racing for Genova in forze alla 10ª Ronde Valli Imperiesi - Genova 24

Genova. Sempre molto vicina alle gare liguri, la scuderia New Racing for Genova sabato e domenica sarà in lizza alla 10ª Ronde Valli Imperiesi con ben 15 equipaggi, due dei quali iscritti nella Classe R5, la categoria dei protagonisti assoluti della gara. Sono quelli formati da Alberto Biggi – Marta De Paoli (Vw Polo) e Luigi Guardincerri – Alessandro Parodi (Skoda Fabia EVO).

Tutto da seguire il debutto, al volante della Peugeot 208 di Classe R2C, di Michele Guastavino, che sarà in gara con il presidente della New Racing for Genova Laura Bottini. Nella R2B sono pronti a fornire buone indicazioni con le loro 208 sia Enrico Pagano – Giorgio Antichi che Maurizio Zaccaron – Pamela Mirani, così come Massimo Garbarino, che sarà in gara con la Peugeot 306 N3 e con l’esperto Fabrizio Staltari alle note. La Classe A6 segnerà il ritorno alle gare del veloce locale Danilo Ameglio, che condividerà l’abitacolo della sua Peugeot 106 con la figlia Michelle e cercherà di infastidire i principali protagonisti della gara: tra i suoi avversari di Classe anche i compagni di squadra Massimo Ginocchio – Stefano Casagrande, anche loro con la 106.

Tre le vetture del sodalizio genovese in Classe A5: sono le 106 dei fidanzati Nicolò Franca – Alessia Beroldo e dei coriacei Andrea Peirano – Nicole Arata e la Fiat Panda del promettente Luca Torrisi, con l’esperto Igino Diamanti alle note. In Classe N2, riflettori puntati sulle 106 del veloce Davide Melioli, in coppia con Tiziano Cella, e dei giovani Luca Pierani – Lorenzo Lanteri. Completano l’elenco dei partecipanti della New Racing for Genova alla 10ª Ronde Valli Imperiesi la Suzuki Swift (RS TB 1000) di Ernesto Franca – Marco Ferretti e la Fiat Seicento (A0) del vicepresidente Luca Formentera e Walter Terribile.

Giro dei Monti Savonesi Storico – Riscontri positivi per le due Renault 5 Gt Turbo della New Racing for Genova che hanno preso parte alla gara di Albenga. Massimiliano Parodi – Jacopo Sarti si sono imposti nella Classe di appartenenza precedendo i compagni di scuderia Sandro Rossi – Bruno Franco Stefano, alle prese con problemi di motore.

Liburna Terra – Una prestazione divertente conclusa con un buon secondo posto di Classe N2: si può archiviare così la partecipazione di Angelo Ferrari e Luca Pierani (Citroën Saxo) alla gara toscana, svoltasi sugli sterrati intorno a Volterra.