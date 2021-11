Nervi, residenti contro il nuovo capolinea del 15: "Una rimessa a cielo aperto" - Genova 24

Genova. Non si fermano le proteste e le polemiche per la nuova viabilità di Nervi, da poco più di un mese interessata dall’introduzione di una nuova ztl che ha comportato, tra le altre cose, la rimodulazione del servizio di trasporto pubblico, con la linea 15 che ora fa capolinea in Via del Commercio e via Pagano, insieme al 17.

Ed è proprio qua che nascono i nuovi problemi visto che entrambe le linee sono ad alta frequenza e con mezzi di grosse dimensioni: “Viviamo adesso sopra una rimessa a cielo aperto – scrivono alcuni residenti della zona in una mail arrivata in redazione – tutti i mezzi a motore tradizionale sono stati dirottati qua e di fatto la nostra vita è peggiorata sensibilmente”.

Con il nuovo assetto viario, infatti, il borgo di Nervi viene attraversato da alcuni bus navetta a trazione elettrica, con percorso circolare: “Noi però qui di green non viviamo proprio nulla, anzi la biancheria che stendiamo è più nera di prima per non parlare del rumore – sottolineano i residenti di via del Commercio è un disastro su tutti i fronti”.

La rimodulazione del trasporto pubblico sembra essere sempre di più il tallone di Achille di questa sperimentazione, che qualche giorno fa ha trovato molti commercianti contrari dello ‘spezzatino’ delle linee a cui oggi si sono uniti i residenti che abitano sopra il nuovo capolinea del 15: “Abbiamo scritto a municipio e comune – concludono – stiamo aspettando le risposte”.