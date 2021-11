Navi delle armi in porto a Genova, presidio antimilitarista sotto la Prefettura - Genova 24

Genova. Presidio antimilitarista questa mattina davanti alla prefettura di Genova in occasione dell’arrivo in porto dell’ennesima nave della flotta Bahri. A organizzarlo il sindacato Usb Porto, l’osservatorio Weapon watch e l’associazione pacifista Un’ora per la pace. “La nave è arrivata questa mattina e gli ispettori sono saliti a bordo – spiega a microfono Riccardo Rudino – come sempre avviene e molto probabilmente a bordo anche questa volta di sono le armi”.

“A Genova portare avanti una battaglia diretta è diventato impossibile in questo momento – aggiunge con riferimento all’inchiesta che ha colpito lui e altri esponenti del collettivo autonomo lavoratori portuali e alla costante e massiccia presenza di un dispositivo di polizia ogni volta che una nave della flotta Bahri – ma stiamo invece trovando sposta in altri porti in Italia e in Francia”.

Una delegazione è stata ricevuta dalla funzionaria della Prefettura: “La rappresentante del Prefetto – spiega José Nivoi – ci ha detto che se una nave batte bandiera di uno stato estero e il carico di armi non supera la soglia doganale la competenza non è del ministero dell’Interno e non c’è nessuna violazione della legge 185/90 e il compito di vegliare sul rispetto della legge è invece del ministero degli Esteri attraverso l’Uama che si occupa delle autorizzazioni agli armamenti”.

Il coordinatore regionale di Usb Liguria Maurizio Rimassa ha ricordato che “noi solleviamo una questione politica ed è questo il merito del Calp e delle altre associazioni che hanno portato avanti una battaglia di cui politici e sindacati si sono disinteressati e che oggi è diventata anche una battaglia di Usb”.