Nasce Genoa tv (in inglese): clip, conferenze e partite integrali in attesa dell'interattività coi tifosi - Genova 24

Genova. Nasce Genoa tv. L’annuncio ufficiale oggi direttamente sul sito della Società rossoblù.

Juan Arciniegas, managing director di 777 Partners, spiega: “Questo è solo il primo passo nel nostro progetto di fare del Genoa uno dei club più innovativi nel mondo. Pianifichiamo di fare leva non solo sulle più moderne tecnologie digitali per portare il Genoa più vicino ai suoi supporter, ma anche di sviluppare strade creative per interagire con loro, e un sistema di video conversazione bidirezionale apre un’ampia varietà di opportunità per essere più vicini a loro come mai”.

“Questo passaggio – aggiunge – mette in vetrina un esempio delle molte strade di cui il Genoa può beneficiare dall’ecosistema sportivo di 777, visto che Genoa TV è alimentata da Fanatiz, un’azienda nel portafogli di 777”.

I contenuti del sito, in inglese e quindi con un respiro internazionale, sono disponibili già oggi variano dalle clip video su match storici di vittorie rossoblù (c’è il Genoa-Sampdoria di Boselli), anche la possibilità di vedere integralmente alcune partite di quest’anno: Genoa-Sassuolo, Genoa-Verona e Cagliari-Genoa.

Presenti anche le conferenze stampa di presentazione di Andrij Shevchenko e Alberto Zangrillo.