Moto contro auto in corso Sardegna: 40enne in gravi condizioni al Galliera - Genova 24

Genova. Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 13, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto in corso Sardegna, a San Fruttuoso.

Ancora da chiarire le cause e l’esatta dinamica dello scontro. Sul posto sono intervenuti immediatamente i militi della guardia medica e del 118 che hanno portato un 40enne, coinvolto nel sinistro, in codice rosso al Galliera.

Ancora non è chiaro se l’uomo trasportato via d’urgenza in ambulanza sia il motociclista o l’automobilista, al momento non ci sono altre informazioni. Pertanto la notizia è in aggiornamento.