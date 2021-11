Morta dopo l'asportazione di un neo al centro Anidra, il santone Bendinelli torna in carcere - Genova 24

Genova. Era ai domiciliari da luglio, dopo aver ottenuto l’attenuazione della custodia cautelare dopo l’arresto di aprile ma ha violato le restrizioni indicate dal tribunale che gli imponevano di non intrattenere alcun tipo di rapporti con altre persone collegate al centro Anidra di Borzonasca, finito al centro di un’inchiesta partita dalla morte delle 40enne Roberta Repetto ma che ipotizza anche reati di violenza sessuale e circonvenzione di incapaci.

Bendinelli, però , che è accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte della 40enne di Chiavari in concorso con il medico Paolo Oneda, ha aperto una pagina facebook fittizia a nome del fratello per continuare – sostengono i carabinieri che in questi mesi hanno proseguito le indagini sul ‘santone – ad intrattenere rapporti con i membri del centro.

Giovedì in particolare i carabinieri del nucleo investigativo di Genova, supportati dai colleghi toscani, hanno perquisito l’abitazione a Firenze dove Bendinelli si trovava ai domiciliari e hanno constatato in diretta che stava parlando con persone collegate al centro utilizzando la pagina facebook del fratello. Dopo la relazione dei militari il giudice ha disposto l’aggravamento della misura. A Bendinelli sono stati anche sequestrati 3 pc e due telefonini.

Qualche settimana fa nell’ambito della stessa inchiesta è stato scarcerato il medico Paolo Oneda.