Molassana, si inaugura la nuova biblioteca Saffi: tutti gli eventi del quartiere per festeggiare la riapertura - Genova 24

Genova. Dopo anni di attesa per il prolungarsi dei lavori e dopo mesi di ritardo dovuti alla pandemia, finalmente venerdì 5 novembre verrà inaugurato il Polo Culturale della Valbisagno, consistente nella nuova sede della Biblioteca Civica Aurelio Saffi e del contiguo Auditorium.

“Un momento attesissimo ed emozionante: una casa bellissima e moderna, dotata delle più moderne tecnologie, per tutti coloro che vogliano vivere la Cultura in tutti i suoi aspetti – scrivono il presidente del municipio IV Media Val Bisagno Roberto D’Avolio e l’assessora alla Cultura Barbara Comparini – la lettura e la ricerca, ovviamente, ma anche tutte le espressioni artistiche che ad esse si collegano”.

“Mentre apriamo la porta alla cittadinanza perché possa ammirare i nuovi spazi, immaginiamo quelle stesse persone riunite intorno ad un libro o ad un’esperienza artistica che abbia a che fare con il teatro, la musica, le arti espressive, le nuove tecnologie per l’inclusione. Biblioteca e Auditorium sono pronti per diventare il fulcro intorno al quale ruoteranno le ore più piacevoli della giornata, sia dei singoli abitanti del Municipio, sia delle Associazioni”.

Un assaggio di quanto succederà nel prossimo futuro si materializzerà in questi 5 giorni di Festa per l’inaugurazione: dal 4 all’8 novembre si susseguiranno seminari, presentazioni di autori ed autrici, laboratori per i bambini e per le scuole, filmati e persino passeggiate letterarie e letture all’aperto.

“Il Municipio ringrazia tutte e tutti coloro che si sono impegnati perché il programma fosse ricco e interessante – si legge nella nota – innanzitutto la Direttrice e il personale della Biblioteca Saffi, che ha trascorso mesi e mesi nelle operazioni di trasferimento dei libri e che, ultimamente, ha provveduto ad ampliare il patrimonio librario con moltissime nuove acquisizioni; il personale tecnico e amministrativo che ha seguito passo passo la non sempre facile realizzazione dei lavori e le Associazioni e i Cittadini Attivi che, attraverso il Patto di Collaborazione “Valbisagno comunità che legge” promuovono la lettura come strumento di inclusione e socialità”.

Domani 5 novembre alle 10 sarà inaugurata la biblioteca Saffi e l’Auditorium, alla presenza del sindaco Marco Bucci e il presidente del Municipio IV Roberto D’Avolio, con interventi, tra gli altri, dell’assessora alla Cultura del comune di Genova, Barbara Grosso.

In Auditorium presentazione del progetto su Gianni Rodari: ‘Ti racconto una favola al telefono’. Sempre venerdì in Biblioteca alle 16.30 nella sala Auditorium ecco: ‘Leggere per l’inclusione. Alla scoperta di risorse e strategie’, seminario sulla lettura inclusiva e aumentativa. Sempre qui, lunedì 8 novembre dalle 9 fino alle 11 ecco il laboratorio: ‘La strada di cioccolato’. Sabato 6 novembre alle 15: ‘I burattini della balena zoppa’, fiaba del mondo incantato in Auditorium e lo spettacolo ‘Il regalo della principessa’.

Sabato e domenica alle 15.30 ecco la lettura per i più piccoli: ‘Racconti con la coda’, innovativo progetto di comunicazione aumentativa e alternativa, in compagnia dei cani addestrati dell’Associazione Archipet con bambini che sperimenteranno nuove forme di relazione: appuntamento sul vialetto della Biblioteca Saffi.

Sempre sabato alle 16.30 nella sala dell’Auditorium ecco il laboratorio artistico per bambini ‘Gioco danza e scrittura creativa. Creare magia con la danza e le parole’ con i maestri di tango Sergio e Maria Teresa in collaborazione con Eleana Marullo.

Domenica alle 10 appuntamento presso i piloni del Geirato, in compagnia delle mule Alpina e Moretta, cariche di libri: storie su asini, muli e cavalli grazie all’associazione Mbam’baye, alla scoperta del mondo degli equidi, a due passi da casa, lettura someggiata ai prati Casalini, sino alle 12.

Lunedì 8 novembre si chiude la rassegna alle 17 in Sala Auditorium col seminario: ‘Le tante solitudini: isolamento e salute mentale tempi della pandemia’. Interviene Mario Amore, direttore della clinica psichiatrica dell’ospedale San Martino. A causa delle restrizioni Covid, si pensa che sarà difficile accontentare le classi garantendo l’accesso in presenza però c’è l’opportunità di registrare tutti gli interventi principali su YouTube e in diretta streaming: si invita a consultare la pagina Facebook del Municipio Media Valbisagno o il canale YouTube ‘La Valbisagno si racconta’. Per il weekend di bambini e famiglia invece si chiede di prenotare la partecipazione allo 010 5574434 o alla mail: manifestazionimunicipio4@comune.genova.it. Per tutti gli eventi è necessario il Green pass.