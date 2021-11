Metropolitana, chiusa e poi riaperta la stazione di Sarzano per un guasto elettrico - Genova 24

Aggiornamento ore 10. Amt informa che la stazione metro di Sarzano è nuovamente aperta e accessibile al pubblico. Ricordiamo che questa sera la metropolitana chiuderà in anticipo per la messa a punto del nuovo sistema di segnalamento: ultima corsa da Brin ore 21.10, ultima corsa da Brignole ore 21.17. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea bus 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).

Genova. Si sono svolti ieri nella metropolitana di Genova i lavori relativi all’installazione e avvio del nuovo sistema di segnalamento e automazione, finanziato con 7 milioni di euro dal Ministero dei Trasporti.

La nuova tecnologia, già presente alla stazione di Brignole, è in corso di avviamento anche presso le stazioni di Brin, Dinegro e al deposito di Dinegro. Le operazioni relative allo scambio dei due sistemi, vecchio e nuovo, sta procedendo regolarmente e, come previsto, la metro è tornata in servizio con la prima corsa di stamani.

Per ultimare però le fasi di regolazione e messa a punto, la metropolitana chiuderà anticipatamente questa sera, lunedì 15 novembre, le ultime corse saranno alle ore 21:10 da Brin per Brignole e alle 21:17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea bus 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).

Sempre nella giornata di oggi, lunedì 15 novembre, per un guasto elettrico alla stazione di Sarzano, indipendente dal nuovo sistema di segnalamento, la metro effettuerà servizio sull’intera tratta da Brin a Brignole senza fermarsi a Sarzano; gli interventi di ripristino sono in corso.