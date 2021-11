Meteo: torna l'alta pressione, oggi e domani vento forte di tramontana - Genova 24

Liguria. Il Limet, associazione ligure di meteorologia, conferma il graduale rinforzo dell’alta pressione sul comparto centro-occidentale del Mediterraneo e di conseguenza condizioni di tempo che saranno via via più stabili nel corso della settimana. Attenzione però al vento: tramontana forte tra Capo Mele e Genovese.

Al mattino ancora addensamenti sul centro-ponente con possibilità di residue deboli precipitazioni nell’interno, parziali schiarite altrove e tempo asciutto. Non si esclude qualche debole nevicata sopra i 1500 m tra le Alpi Liguri e Marittime. Nel pomeriggio residue nubi lungo l’appennino di ponente, maggiori schiarite sulla costa. Sul centro-levante invece cielo al più parzialmente nuvoloso ma senza fenomeni.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo a ponente.

Temperature stazionarie o in leggero calo le minime sulla costa tra 10 e 14° C, nell’interno tra 0 e 6° C, le massime oscilleranno tra i 17 e i 22° sulla costa e tra gli 11 e 16 gradi nell’interno.

Domani vento ancora sostenuto dai quadranti settentrionali. Lungo le coste cielo sereno o al più poco nuvoloso, mentre sono attese molte nubi sui versanti padani ma senza fenomeni di rilievo. Mare prevalentemente poco mosso e temperature in generale aumento.

Venerdì schiarite, soleggiato in giornata lato costa. Cessa la tramontana nel corso della giornata. Più freddo a fondovalle al mattino.