Meteo, nubi sparse al mattino con schiarite verso sera. Fine settimana a rischio pioggia - Genova 24

Genova. Al mattino ancora molte nubi sparse, più compatte sull’estremo ponente dove non si escludono residui piovaschi. Tempo più asciutto sul centro-levante dove saranno presenti anche delle schiarite. Nel pomeriggio ed in serata ancora un po’ di nubi alte sparse ma innocue in un contesto che sarà maggiormente soleggiato.

Situazione: sulla Liguria tempo ancora parzialmente influenzato da una depressione mediterranea che insiste ormai da diversi giorni. Nel fine settimana nuovo impulso atlantico a dare linfa vitale alla depressione sopra citata.

Venti: ancora tesi da nord / nord-est sul centro-ponente fino a metà giornata. Più deboli altrove. Generale indebolimento nel corso del pomeriggio. Mari: generalmente poco mosso, ancora localmente mosso al largo del ponente in mattinata.

Temperature: in aumento specialmente nei valori minimi.

Costa: min +11/+16°C, max +17/+21°C

Interno: min +6/+11°C, max +14/+18°C