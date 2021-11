Meteo, mattinata di temporali. Scirocco e mare molto mosso - Genova 24

Liguria. Ampia saccatura in affondo sul comparto franco iberico espone la Liguria a flussi meridionali tesi e umidi che determinano condizioni di tempo instabile, a tratti perturbato. Temporali marittimi a tratti intensi sul medio-levante e sullo spezzino. Forte scirocco al sui bacini di levante e colpi di vento o fenomeni di turbolenza al passaggio dell’instabilità. Ecco le previsioni del Limet, Associazione ligure di meteorologia per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: molto nuvoloso o coperto ovunque, passaggio temporalesco durante la mattinata da ponente a levante, ma con maggiore insistenza ed intensità dei fenomeni tra il genovesato ed il Golfo Paradiso. Durante il pomeriggio, l’instabilità tenderà ad isolarsi a levante, i nuclei temporaleschi risulteranno più organizzati e persistenti tra il Tigullio orientale e lo spezzino. A ponente variabile, si richiude in serata con precipitazioni al più moderate; non si esclude in chiusura di evento una spolverata di neve sulle cime delle Alpi Liguri.

Venti: forte scirocco al mattino sui bacini di levante e colpi di vento o fenomeni di turbolenza al passaggio dell’instabilità. Rotazione delle correnti a libeccio durante il pomeriggio tese/forti al largo.

Mari: generalmente molto mosso per onda da sud/sud-est tendente ad agitato dalla sera con onda che si imposterà da libeccio. Temperature: in temporaneo aumento le minime del mattino, in calo le massime, specie nelle zone interne, costa: min 12/15°C, max 17/19°C; interno: min +5/9°C, max 12/16°C.

Domani: fino al mattino cielo chiuso a levante con residui fenomeni. Tendenza ad ampie schiarite a partire da ponente. Venti: forte libeccio al largo, rinforzi a burrasca. Mari: agitato o molto agitato da Capo Corso al settore est del Ligure. Temperature: in ulteriore calo nell’interno.

Venerdì: ampie schiarite, asciutto; in giornata potranno subentrare alcune velature da levante a ponente; ventoso da nord, tramontana sostenuta e rafficata sul centro-ponente.