Meteo Liguria, prevista neve a bassa quota anche nell'entroterra di Genova - Genova 24

Genova. Veloce perturbazione in transito sulla nostra regione nella mattinata di giovedì, con piogge e nevicate nelle aree interne anche a bassa quota. Tra venerdì e sabato tempo instabile con rischio di rovesci alternati a schiarite. Temperature in calo.

Giovedì 25 novembre. Avvisi: Tramontana tesa tra Capo Mele e valli del Genovese. Neve a quote basse nell’interno savonese e parte del genovese (massimo 10-15 cm). Cielo e Fenomeni: Tempo in peggioramento al mattino con piogge sparse su tutta la regione, più intense sul settore centrale. Neve tra Valle Bormida, Erro, Orba, Stura e marginalmente Scrivia oltre i 400-500 metri ma con possibili intrusioni più in basso. Quota neve sui 1000-1200 metri a levante. Nel pomeriggio progressiva attenuazione dei fenomeni: qualche schiarita sotto costa e tempo brumoso sui versanti padani occidentali con residuo nevischio in attenuazione. Venti: Forti da nord sul settore centro-occidentale; inizialmente da est-sud est a levante, in rotazione a nord in serata con intensità al più moderata. Mari: Stirato sotto costa, molto mosso al largo. Temperature: In sensibile calo. Costa: min +7/12°C, max +9/14°C. Interno: min 0/+5°C, max +2/8°C