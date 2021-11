Meteo Liguria: pioggia e temporali forti su Genova e Levante, miglioramento dal pomeriggio - Genova 24

Genova. Il transito di un fronte determina una giornata con tempo perturbato, in particolare sul settore centro-orientale dove è in vigore l’allerta meteo gialla per temporali fino alle 16.00. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Lunedì 1 novembre 2021. Avvisi: Rovesci anche intensi, in particolare su centro levante. Forti flussi settentrionali, in ulteriore rinforzo nel pomeriggio sul centro ponente. Cielo e Fenomeni: Cielo coperto su tutta la regione con piogge sparse sin dal mattino. Precipitazioni in intensificazione nel corso della mattinata, in particolare sul settore centrale, che tenderanno a spostarsi successivamente verso est. Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni a partire da ponente, a seguire tendenza a parziale miglioramento anche sul settore centrale, permane perturbato a levante con piogge a tratti anche intense sino alla serata. Venti: da sud est sull’estremo levante, da nord sul centro ponente, in intensificazione sino a forti nel pomeriggio, con rotazione dei flussi dai quadranti settentrionali anche a levante. Mari: mosso sotto-costa, fino a molto mosso al largo. Temperature: In calo, più sensibile nelle massime sulle riviere. Costa: min +10/15°C, max +14/16°C. Interno: min +1/10°C, max +10/16°C.

Martedì 2 novembre. Avvisi: ventilazione sostenuta, nel pomeriggio sino a burrasca da ovest al largo. Cielo e Fenomeni: Nubi sparse più diffuse a levante, maggiori aperture altrove, più estese a ponente. Nel pomeriggio tempo variabile sul centro ponente, nubi in intensificazione a levante con qualche pioggia in serata. Venti: Ruotano rapidamente sud ovest sotto costa, forti occidentali al largo, localmente di burrasca nel pomeriggio. Mari: Mosso, molto mosso a levante. Agitato al largo. Temperature: in lieve aumento nei valori massimi.

Mercoledì 3 novembre. Possibile giornata instabile o perturbata. Evoluzione da confermare nei prossimi aggiornamenti.