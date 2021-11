Meteo, Liguria: mattinata di forte vento e nubi sparse, al pomeriggio sole lungo la costa - Genova 24

Gli esperti del centro meteo Limet prevedono, per la giornata di oggi, sabato 6 novembre, forti venti in arrivo da nord, in modo particolare nel tratto di costa compreso tra Genova e Capo Mele.

Al mattino previste nubi sparse, più serrate sui versanti padani centro-occidentali senza piogge, schiarite lungo le coste. Nel pomeriggio bello lungo la costa, un po’ di nubi nei settori interni specie centro-occidentali, ma senza conseguenze.

In arrivo forti venti da nord, localmente molto forti in serata tra Capo Mele e Genova. E il mare sarà stirato sotto costa e molto mosso al largo.

Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve aumento, e le massime in calo nell’interno e sul settore centro-occidentale costiero. In particolare, sulla costa previste previste temperature minime da 9 a 15 °C, e massime da 14 a 19°C. Mentre all’interno le minime vanno da 0 a 8°C, e le massime da 7 a 13°C.