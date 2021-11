Meteo Liguria, giornata instabile: vento forte e pioggia a Levante, schiarite a Ponente - Genova 24

Liguria. Secondo le previsioni dei professionisti del centro meteo Limet, questo fine settimana in Liguria sarà contraddistinto da aria molto fredda soprattutto in quota che determinerà un tempo variabile e instabile con rischio di rovesci anche nevosi sul settore centro-orientale a quote relativamente basse, specie domenica. Ci sarà anche la possibilità di occasionali grandinate.

In particolare, per questo sabato 27 novembre, si prevedono venti molto forti da sud-ovest al largo con mareggiate sui lidi centro-orientali della regione.

Sul settore centro-orientale giornata instabile con veloci annuvolamenti e possibilità di rovesci locali, occasionalmente accompagnati da grandine specie nelle aree interne. Quota neve attorno a 800-1000 metri. A ponente tempo variabile con ampie schiarite e rischio minore di rovesci.

I venti saranno forti da sud-ovest al largo, moderati sotto costa con locali rinforzi a levante. E il mare passerà da molto mosso ad agitato con mareggiate sui lidi centro-orientali.

Infine, per quanto riguarda le temperature, saranno in aumento le minime e in calo le massime. In costa si registra un minimo di 9-11°C e un massimo di 12- 15°C, nella parte interna invece un minimo di 3- 7°C e un massimo di 6-10°C.