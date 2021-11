Meteo, la settimana si apre sotto la pioggia: ulteriore peggioramento mercoledì - Genova 24

Liguria. Nei prossimi giorni alcuni passaggi perturbati interesseranno la nostra regione, le temperature in progressivo calo. Ma iniziamo con le prossime ore: ecco le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 22 novembre, al mattino possibili temporali sul settore centro-orientale. Dal pomeriggio forte ventilazione dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele. Ancora piovaschi sparsi tra Savonese e Genovesato, cieli molto nuvolosi o coperti ma con piogge sporadiche o del tutto assenti altrove. Ancora deboli nevicate sulle Alpi Liguri oltre i 1800 metri. Temperature in lieve calo, comprese sulla costa tra 9 e 17 gradi, nell’interno tra 1 e 13.

Domani, martedì 23 novembre, al mattino residue precipitazioni sui versanti padani occidentali, fiocchi di neve sulle Alpi Liguri oltre i 1500 metri. Per il resto della giornata alternanza tra sole e annuvolamenti sull’intera regione.

Mercoledì 24 novembre al mattino rapido aumento della nuvolosità, dal pomeriggio precipitazioni in graduale estensione da ponente verso levante. In serata quota neve in calo specie sui versanti padani occidentali. Temperature in diminuzione. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Mare stirato sotto-costa, mosso o molto mosso al largo.