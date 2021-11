Meteo, domenica all'insegna dell'instabilità ma inizio di settimana con bel tempo e freddo - Genova 24

Genova. L’ingresso di aria molto fredda in quota determinerà tempo variabile e a tratti instabile nella giornata di oggi ma già dall’inizio della settimana prossima la situazione cambiera: bel tempo e clima frizzante. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, domenica 28 novembre, al mattino alternanza tra sole e annuvolamenti che potranno essere accompagnati da improvvisi rovesci o temporali con grandine o graupel fino al livello del mare; nelle zone interne quota neve in calo fino a 600/700 metri. Nel corso del pomeriggio ancora instabilità sparsa sul settore centro-orientale, generale miglioramento a partire da ponente. Venti forti al mattino da sud-ovest al largo, deboli o al più moderati di direzione variabile altrove. Nella seconda parte della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali sull’intera regione. Mare da agitato a molto mosso al largo e sul levante, generalmente mosso altrove. Temperature in calo soprattutto in quota, saranno comprese sulla costa tra 5 e 15 gradi, nell’interno tra -5 e 10.

Domani, lunedì 29 dicembre, giornata stabile e soleggiata, da segnalare solamente il transito di innocue stratificazioni medio-alte sul centro-levante. Temperature in ulteriore diminuzione e venti da nord.

Martedì 30 novembre al mattino cieli sereni ovunque, dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità. Temperature minime in calo, massime in lieve rialzo. Venti deboli da nord al mattino, da deboli a moderati dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Mare tra poco mosso e mosso.