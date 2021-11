Meteo, ancora un po' di instabilità in attesa del ritorno dell'alta pressione - Genova 24

Liguria. Residue condizioni di instabilità interessano la nostra regione in attesa di un ristabilimento del tempo per merito dell’alta pressione. Ecco le previsioni di Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, giovedì 4 novembre, sul settore centro-orientale, dove si trova Genova, nubi irregolari che potrebbero causare qualche piovasco o acquazzone specie nelle aree interne, bel tempo o cielo poco nuvoloso a ponente. Nel pomeriggio situazione invariata con un parziale aumento delle nubi sull’Imperiese. Generale miglioramento in serata. Vento forte di libeccio al largo, vento irregolare sotto costa, ma in prevalenza da sud. Mare molto mosso o localmente agitato al largo. Temperature in lieve calo: saranno comprese sulla costa tra 11 e 21 gradi, nell’interno tra 3 e 15.

Domani, venerdì 5 novembre, torna il bel tempo su tutta la regione se si eccettua qualche nube sull’estremo levante senza conseguenze.

Anche quella di sabato 6 novembre sarà una giornata di bel tempo su tutta la regione ma attenzione ai venti sostenuti da nord-est e alle temperature in calo.