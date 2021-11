Menù a prezzo fisso nei ristoranti e due giorni di eventi alla Borsa: ecco la prima Genova Food Week - Genova 24

Genova. Dopo la Design Week, arriva la Genova Food Week. Genova si prepara a mettere in mostra – e in tavola – la sua cucina dal 27 novembre al 5 dicembre con l’edizione zero di quello che si propone come un futuro festival dell’enogastronomia. Ristoranti, chef, locali, produttori, divulgatori, associazioni di categoria e Comune di Genova insieme per un programma ricco di incontri, showcooking, tavole rotonde ma anche con l’offerta di menù a prezzo fisso in oltre 30 locali genovesi.

Durante i giorni dell’evento infatti, nei ristoranti e bar che aderiscono a Confcommercio e all’iniziativa, e riconoscibili da una vetrofania, sarà proposto un menù a tema dai 20 euro fino oltre ai 50 euro. Tra i ristoranti che aderiscono anche uno dei due “stellati” Michelin cittadini, il Cook al Cavo, il Mog e la food court Arenza Albaro Vilage.

Molti dei ristoranti, inoltre, proporranno una serata a tema o una degustazione con un produttore del progetto Liguria Gourmet per una ulteriore valorizzazione della gastronomia tipica.

Alla sala delle Grida a palazzo Della Borsa, sabato 27 e domenica 28 novembre, un fitto programma di laboratori e shoowcooking gratuiti e aperti fino a capienza massima. Saranno coinvolti i cuochi e i produttori di Genova Gourmet, i professionisti della federazione italiana cuochi regionale, il progetto Assaggia la Liguria con i consorzi del basilico, dell’olio dop e con la collaborazione dell’enoteca ligure.

Durante la settimana altri eventi collaterali a tema food saranno ospitati nell’area di Giustiniani e in altri luoghi del centro storico.

“Con questa food week vogliamo dare un grosso aiuto al settore della ristorazione – dice il presidente di Confcommercio Paolo Odone – e al contempo dare una spinta in più per il rilancio del centro storico, sono soddisfatto di vedere come ogni settimana ci siano grandi eventi in città, su vari fronti, dalla portualità, alla sicurezza, alla cultura, una Genova Food Week consente di approfittare di queste vetrine per divulgare la cultura gastronomica della città”.

“Questo evento è dedicato soprattutto alla filiera corta e al prodotto locale e alla rete che si sta creando tra ristoratori e produttori”, aggiunge l’assessore al Commercio del Comune, Paola Bordilli. Andrea Benveduti, omologo in Regione, sottolinea come l’ente sia interessato a eventi di questo tipo per “consolidare la crescita di richieste in modo da calibrare gli aiuti con bandi e finanziamenti”.

Il segretario della Camera di Commercio Maurizio Caviglia ha annunciato che a dicembre con Genova Gourmet saranno organizzate alcune iniziative formative sul tema della dieta mediterranea e della cucina sostenibile. “Ma già con questi menù a prezzo fisso e con gli incontri alla borsa vogliamo indirizzare verso quella direzione”, dice.