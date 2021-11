Maxi rissa in centro storico: volano seggiole e tavolini, un ferito - Genova 24

Genova. Una maxi rissa tra due gruppi di giovani stranieri è stata segnalata intorno alle 13 di oggi tra via Gramsci e via del Campo in centro storico. In base alla segnalazione arrivata al 112 sarebbero volate seggiole e tavolini nei pressi del bar 88 di via Gramsci.

Sul posto sono arrivate in pochi minuti parecchie volanti della polizia che tuttavia hanno trovato una sola persona, ferita alla testa ma non in pericolo di vita.

L’uomo è stato portato in ospedale ed è in attesa di referto. Gli altri partecipanti alla rissa si erano intanto dileguati. Indagini in corso